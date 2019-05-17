釉小蜂為害百年老刺桐 樹醫「打針」搶救

2019-05-17 12:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕今年天氣炎熱，釉小蜂生活史縮短，害蟲孳生，雲林縣莿桐鄉的百年老刺桐樹與外環路650棵刺桐樹蟲害嚴重。鄉長林靖焜邀請樹醫師搶救，採用改良「樹木注射技術」，於注射孔以特製栓塞封注再注入藥劑，藥效可達一年，希望能有效治療刺桐老樹。

林靖焜表示，2003年外來種的釉小蜂在台灣南部發生首次危害記錄，迄今已蔓延全台，莿桐鄉外環路種有650棵刺桐樹，近年來用各種方式防治刺桐釉小蜂蟲害，但效果有限，今年害蟲大爆發，刺桐樹受害情況嚴重，公所即刻聯繫目前在雲林縣服務的台灣大學植物教學醫院駐地植物醫師鄭淮嶸協助，經台大植醫團隊診斷確定為刺桐釉小蜂危害後，邀請台灣樹木醫院主任樹藝師謝翁維帶領樹木醫療保育團隊，為莿桐鄉的刺桐樹打針用藥。

鄭淮嶸說，釉小蜂一次可下400顆卵，今年因天氣炎熱，小蜂生活史縮短，蟲害更為嚴重，公所旁的兩棵百年老刺桐樹的蟲害已進入第3期，光剪枝無法除蟲害，樹木醫療保育團隊引進自林業試驗所技轉改良式「樹木注射技術」，將適當劑型的藥劑及營養劑等注入樹木內，以達到病蟲害防治以及增強樹木生長勢的效果。

以往樹木「打針」，是在樹幹鑽孔、注入藥劑後再用矽利康封孔，新方法則是在施打藥劑時搭配特製栓塞，將注入孔以特製栓塞封住後再將藥劑注入，除傷口較小、方便樹木癒合外，也能確保施用的藥劑不會逸散到外界環境，藥效可持續一年，兩週後可以產生效果。

林靖焜表示，樹醫師今天搶救百年老刺桐樹，並技轉處理技術，外環路的650棵刺桐樹，由公所委由專業人員進行治療，希望這次的防蟲行動，可以徹底解決鄉內釉小蜂蟲害問題。

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