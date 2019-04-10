重現生機！興大幫樹「打針」百餘棵病樹康復花更開

2019-04-10 17:54

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市部份行道樹「台灣原生種刺桐」因受外來種刺桐釉小蜂危害，一度葉子掉光奄奄一息；中興大學植物教學醫院幫病樹「打針」搶救，用「樹幹注射法」取代傳統噴藥，讓百餘棵奄奄一息的病樹起死回生，其中位於惠來公園裡的莿桐近來更是綻放火紅花朵，讓周邊的居民驚呼是10多年來首見，直呼興大樹醫超神。

中興大學指出，刺桐釉小蜂為近年來台灣新紀錄的外來病害昆蟲，主要危害刺桐屬植物，藉由雌蟲產卵於新生嫩芽或葉片中，刺激葉肉組織不正常增生或肥大，受害刺桐因頂端無新生葉片進行光合作用，植株養分不足，先是葉片掉光，進而整株刺桐樹皮潰爛死亡。

中興大學植物醫院去年與農委會防檢局合作，選定台中市松竹路、惠來公園與國光公園3處刺桐受害區域百餘病樹進行醫治。

興大植物醫院院長唐立正指出，刺桐釉小蜂產卵化蛹後，皆在刺桐組織內生長，羽化後才鑽出，以往的防治或治療方式均採噴藥去病，但藥劑只留在樹葉表面，根本未能深入病害組織，以致防治成效有限。

興大植物醫院植物醫師採「樹幹注射法」，把治療藥物施打進入鑽孔的樹幹，隨著樹木自體吸收水份的毛細現象，讓藥劑慢慢吸收到病灶葉片治療。

唐立正說，就像是人體內生病，以往只在皮膚表面塗藥，效果有限，改以針劑注射治療藥劑到血管，漸被人體吸收達到治療效果一般。

興大樹醫群的策略短短數月即見療效，原本枯枝奄奄一息的病樹，恢復綠葉茂密的生機，其中位於惠來公園涼亭旁受害莿桐在3月底，竟然冒出一片火紅花芽，附近民眾說，印象中已有10多年沒看過刺桐樹開花，令人驚豔，肯定植物醫生的重要性。

唐立正指出，一般成人可圈抱的樹木，約施打2劑即可維持近1年的藥效，成本低廉，更沒有噴灑殺蟲劑可能造成其他植物、生物，甚至前往公園活動的民眾危害；展示防治成效策略，盼提供相關單位治療參考，讓更多罹病樹木有效治療。

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