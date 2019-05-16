桃園市檢討特定農業區 4000多公頃呈報解編

2019-05-16 22:49

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市龍潭區地勢較高，列為非農田水利會灌區，市議員徐玉樹今天在議會質詢時為農民請命，他說，很多農田無法灌溉，根本無法使用，但因早期被列為特農區，根本無法進行其他用途使用，建議儘快解編；市長鄭文燦說，市府檢討全市約4000多公頃特農區解編，已經呈報內政部審查，盡量向中央說明儘快解編。

鄭文燦說，桃園市由於都市發展需要，很多農地，例如工業區周邊久未灌溉，根本無法使用，農業局已彙整第一階段各區公所提報特定農業區解編案件，交由地政局提報內政部進行意見審查，而地政局也已於4月30日檢視中央回饋意見後，再次呈報內政部，原則上市府會敦促內政部盡速完成審查，讓不符合現況的土地管制能夠調整。

鄭文燦說，市府會持續掌握解編進度，也會請農業局與地政局盡可能向中央說明，讓第一階段約4000多公頃特定農業區解編為一般農業區案件過關的可能性提高。另外，桃園農地約為4萬8000公頃，特定農業區若解編為一般農業區，可以讓土地活化使用，如無其他用途一樣是農業區。

徐玉樹說，特定農業區解編為一般農業區後，按現行法令規定，可以依照特定目的事業用地進行變更申請，可使用的範圍相當廣泛，包含教育、宗教、慈善、醫療等用途，讓農地使用更為活化。

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