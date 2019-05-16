記得帶傘！週五中南部有陣雨 北、東半部午後變天

2019-05-16 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕明天（17日）中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部地區午後也易有局部短暫雷陣雨發生的機率，提醒民眾外出記得帶傘；各地高溫則普遍在31至33度之間。

中央氣象局預報，在西南風持續影響下，明天中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區可能還會有局部大雨發生的機率；北部及東半部地區上午雖可維持多雲可見陽光的天氣，但午後依然得留意局部短暫雷陣雨，提醒民眾外出應攜帶雨具以備不時之需。

天氣風險公司指出，今天（16日）起開始天氣變得較不穩定，這樣的天氣型態將持續到週末，下週一（20日）下半天還會有另一道鋒面接近，預計將帶來明顯雨勢，並持續到下週二（21日）。

氣溫方面，明天各地高溫普遍在31至33度，提醒民眾出門在外需多補充水分；各地夜晚及清晨低溫則普遍在23至25度之間，比起白天感受相對舒適。

紫外線方面，明宜蘭縣、高雄市、台東縣、屏東縣及澎湖縣為過量級，其餘縣市皆為高量級。

空氣品質方面，明天宜蘭、花東及澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏及馬祖、金門地區為「普通」等級。

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