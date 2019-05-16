陳宜民再控養網軍 農委會小編首現身PTT親上火線回應

2019-05-16 20:22

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對國民黨立委陳宜民今天召開記者會指農委會養網軍，並出具由PTT搜尋的資料，指稱農委會養網軍帶風向，農委會今天晚間召開記者會回應，對不實指控嚴正澄清，強調絕無養網軍，請勿栽贓抹黑，主秘張致盛表示，農委會昨天在PTT發出第一篇正式回應文章，署名農委會訊息回應小組，以後都會比照辦理。

陳宜民今天召開記者會，提出由PTT搜尋出由農委會IP地址貼文的ID帳號有3名，指稱農委會以不同帳號由同一台電腦貼文，張致盛說明，農委會所有600多台的公務電腦連外網路，呈現的IP都是同一個，因此本會公務人員使用不同電腦都會呈現同一個IP。

至於陳宜民所說，在PTT上有3個帳號貼文，是同一個小編所為，張致盛對此澄清，第一個帳號貼文內容為科技處徵才，是農委會科技處一名技士為徵約僱人員，因此於PTT上張貼徵才公告廣為周知，請符合資格且有興趣的人員報名，屬公務使用並無不妥。

有關陳宜民提出第二個帳號張貼買賣酒相關資訊，張致盛表示，經查為農委會一名約聘助理使用公務電腦張貼文章，該訊息與公務無關實有不妥，查明事實後將依約聘人員相關人事規定予以懲處，該帳號也利用PTT平台轉貼有關農業相關新聞或議題，包含外籍配偶攜帶肉品入關、漁民抗議等，於去年對民進黨宜蘭縣長候選人陳歐珀的評論，屬於個人對時事之針砭或看法，但是在上班時間以農委會公務電腦張貼非公務文章確有不妥，農委會將依公務員服務法相關規定予以懲處。

對於陳宜民指控「108年加強農業訊息因應對策計畫」為養網軍，並舉例上開PTT帳號為例，農委會說明，該項計畫於今年5月1日進行議價並決標，相關人員於決標次日開始進駐農委會執行本計畫，且於昨天首度以農委會名義於PTT及社群網站張貼澄清新聞，因此指控上開PTT帳號為該項計畫所養網軍所為，實為嚴重謬誤，張致盛說明，澄清文章都有清楚寫明是農委會回應，以後澄清文章也會按照這樣的格式比照辦理。

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