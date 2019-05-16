阿基師化身系主任 校園傳承50年廚藝經驗 坦言最怕這件事…

2019-05-16 21:54

〔記者李容萍／桃園報導〕曾擔任國宴主廚的64歲知名主廚「阿基師」（本名鄭衍基），不但會煮菜拿過電視金鐘獎最佳綜合節目主持人獎，去年8月受邀擔任桃園市南亞技術學院餐飲廚藝管理系系主任，成了學校的活招牌，在校園培訓、挖掘新生代接班人，16日與國內香辛調味料領導品牌「小磨坊」共同舉辦學生廚藝成果展，展現學生的學習成果。

阿基師表示，成果展以「花食x傳藝」作為主題，期許學生在畢業後，能傳承師長們的廚藝及精神在餐飲業界開枝散葉。廚藝成果展由阿基師率領評審團，針對廚藝系三、四年級合計150份作品，就價值、技巧、藝術、口味等4構面嚴格評審，選出最具潛力的優秀學生接受阿基師與小磨坊共同授予廚師服，為踏上國宴主廚之路開啟成功的起點。

現場除了緊張的成果展演比賽，阿基師也運用小磨坊推出的蔥蒜風味油、泰國原裝椰漿與各類香辛料一展大師級廚藝，讓現場參與的業界專家及貴賓一飽眼福，為此次「花食x傳藝」成果展做出最獨特的展演。

與會學生張馨文、黃希哲，5月7至10日赴香港參加2019 HOFEX香港國際廚藝競賽，各獲得一面銅牌、兩面銅牌，也於活動中分享加入南亞廚藝系大家庭的獲獎心得；黃希哲說，因為學校有非常好的設備可以練習，以及專業的老師在技巧方面的指導，讓他能在激烈的國際競賽中獲得現場烹調雞肉學徒組銅牌、現場烹調鱈魚學徒組銅牌。

阿基師雖然只有國中學歷，靠著苦幹自學，以業師身分在大專院校任教、擔任系主任，他坦言有感受到招生壓力，被問到系上學生畢業後的薪水？阿基師認為，沒有絕對值，只有更努力，被老闆賞識，才是高薪的不二保證；能有業界名師加持，學生們也感謝阿基師在課程中傳授很多在職場上需要注意的做人處事方式，讓他們一輩子受用無窮。

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