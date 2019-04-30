全國西餐廚藝賽 基隆海鮮料理異國海味饗宴

2019-04-30 13:01

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年初基隆市與法國在台協會共同舉辦2019《味覺。法國》美食交流，將臺灣食材尤其基隆海鮮推上國際舞台，基隆市政府又與台灣白帽廚師協會及經國管理暨健康學院合作，舉辦全國西餐廚藝暨國際技能競賽，廣邀世界各國西餐料理好手，以基隆平民三味「鯖魚、白帶魚、鎖管（小卷）」為指定食材，做出精緻美味的異國海味饗宴！即日起開始報名。

基隆市長林右昌公布賽食指定食材，有鯖魚、白帶魚與鎖管，並邀請犇鐵板燒餐廳副料理長曾志昌，和有法國藍帶廚藝勳章的台灣國際年輕廚師協會副理事長林志峰，示範「乾煎鯖魚佐蒜味奶油醬汁」與「老酒燒帶魚佐和風小卷」2道西餐料理，平民食材也能做出色香味俱全的料理。

林右昌說，味覺。法國美食活動，以法式料理基隆海鮮，顛覆基隆餐飲想像，現又和台灣白帽廚師協會合作，將非常平民的食材，這3種食材一般家庭主婦在市場就可以買得到的庶民食材，透過廚師的巧思和廚藝，展現不一樣風味，變成非常精緻的料理。

賽事分為學生組與職業組，初賽篩選出學生組24名與職業組12名的選手，6月22日在經國管理學院進行決賽，即日起至5月24日報名，邀請各國廚師站出來交流， 也希望透過比賽培育優秀專業餐飲人才，發掘基隆的好食材，讓基隆美食與世界接軌。 活動詳情及報名資訊請至Facebook搜尋「台灣白帽廚師協會」。

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