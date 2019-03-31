慎入！「蒜頭蜥蜴湯」做法全公開 網友：頭皮發麻

2019-03-31 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕綠鬣蜥（Iguana iguana）原產於中南美洲的熱帶雨林地區，因不法放生，在台灣造成嚴重的生態危機。1名網友近日在廚藝公社po文，教大家如何料理「野生綠蜥蜴」，他以綠蜥蜴為食材做出「蒜頭蜥蜴湯」和「蒜蓉豆腐乳蒸蜥蜴」，讓網友直呼頭皮發麻，也有人認為破壞環境就該抓。

po文者表示，綠蜥蜴當初進口時很可愛，很多人買來養，卻沒注意到牠會長到兩公尺大，當長到一定大小時便隨意棄養，造成台灣生態環境的破壞。話鋒一轉，原po開始介紹如何料理綠蜥蜴，分享了「蒜頭蜥蜴湯」和「蒜蓉豆腐乳蒸蜥蜴」的煮法，非常仔細地講解烹煮過程，畫面卻讓人感到驚悚。

網友紛紛留言「看到那顆頭就...」、「噁心」、「綠蜥蜴已經造成臺灣生態環境與農作物的破壞，新聞也有推廣民眾儘量捕殺（成為料理）」、「如果不讓我知道是什麼，我應該還是會吃得很開心吧！」、「燒酒蜥應該也不錯」、「牠在原生地本來就是食物」、「你該標注吃了硬整晚，這樣野生數量馬上控制住」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/