更方便！ 國光客運也可用ibon退票了

2019-05-14 18:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國光客運車票終於可以在統一超商ibon機台退票了！不論是鐵路運輸的台鐵、高鐵，或是同為客運的統聯、和欣，早已能在統一超商ibon機台退票；國光客運前年有旅客投訴使用ibon機台現場購票，發現買錯卻不能退票，需到國光客運車站櫃台才能退，質疑就是無法去櫃台買票才到超商，結果買錯竟然要到國光櫃台才能退票，實在是不合理。國光隨即開始研議ibon機台退票機制，昨天（13日）正式上線。

國光客運總經理吳忠錫說，搭乘國光客運的乘客，使用超商購票的比例約兩成多，原本未與超商合作開發退票功能，主要是考量超商退票人數不多，但後來發覺乘客的確有在超商退票需求，因此請同仁與ibon研議更便民的退票機制。

國光客運說，即日起民眾可使用ibon機台退票，使用ibon購買的車票，退票時可將同一筆訂單編號中，全部或部分車票辦理退費；但若只要退回程車票，仍須至全省國光客運車站櫃台辦理。網路訂票乘客，若要退票需一次將同一訂單編號車票全數退費，也就是訂10張車票無法只退8張。另外，若使用信用卡刷卡付款，至超商辦理退票，款項只能退回原信用卡，無法兌換現金。

國光客運提醒旅客，退票最遲應於票面出發時間30分鐘前完成退票程序，逾期系統無法受理；退票時間只限上午7點至晚間11點；票價150元以下要退票，每張需收10元手續費、151元以上每張收15元手續費。

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