買23元火車票退票只拿回3元 中年男售票口大聲理論「顧人怨」

2019-04-26 18:40

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣一名中年男子，昨到羅東火車站購買一張票價23元火車票，不久辦理退票，不滿台鐵收取20元手續費，只能拿回3元，站在售票櫃台大聲嚷嚷，影響其他乘客購票，影片被PO上網，網友痛批「顧人怨」。

這名戴著橘色帽子、橘色上衣的中年大叔，昨天上午9點29分到羅東火車站，購買當天9點48分發車，羅東到蘇澳新站的自強號列車車票，10多分鐘後回到櫃台辦理退票，售票人員告知要收取20元手續費，他怒指不符比例原則，在售票口大聲理論，並打電話報警。

警方獲報後趕赴現場，中年大叔快步離開，其他乘客見狀錄影，PO在臉書社團「爆料公社」，網友留言說「大哥貴姓盧」、「誰家的刁民還不快領走」、「這種人就是欠吉」、「只要強力執法，誰敢這樣？」、「根本刁民」。

台鐵運務段今天下午解釋，現行退票手續費規定，距乘車日前13天退票，收手續費10元，前3到12天收20元，前1到2天的手續費是票價10％，乘車日當天收取票價20％，最低金額是20元，事發之時，羅東火車站同仁依法處理。

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