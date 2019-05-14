安平、南區需要捷運！南市藍綠議員齊發聲

2019-05-14 17:27

〔記者蔡文居／台南報導〕台南捷運規劃墊付案綠線和紅線上週在市議會程委會遭卡關，僅通過藍線第一期及其延伸線的規劃經費墊付案。安平、南區跨黨派議員及多位里長今天下午出面召開記者會，強調安平、南區需要捷運，希望全案有機會送交大會來討論，不要讓台南捷運計畫「連開始都還沒開始」，就把它否決掉。

民進黨市議員李啟維、呂維胤及國民黨市議員林美燕等人今天下午在市議會召開「安平、南區需要捷運」記者會，希望市議會能不分黨派支持台南捷運路網，讓台南有更好的生活品質和交通環境。他們3人不分黨派全力支持台南紅、綠線捷運，希望捷運墊付案能夠送交大會討論，也呼籲交通局加強溝通，讓大家釋疑。

李啟維表示，南區及安平區人口密集，需要捷運建設，希能議會能再召開程序委員會將捷運規劃墊付案送大會討論。任何事總要有個開始，不要連開始都沒有開始就把它否決。

呂維胤表示，捷運必須有完整的路網，才能發揮功能及效益。紅線就是高捷向北延伸，讓高雄和台南串連，把北高雄的遊客透過紅、綠線帶來中西區、安平，帶動地方的觀光旅遊，盼市議會能不分黨派支持捷運路網。

林美燕則表示，便利的大眾運輸是現代化城市重要的公共建設，與別的國家及國內縣市相較，台南已慢了人家數十年。就她參與捷運公聽會所了解，部分民眾並非反對捷運，而是對路線規劃有意見。希望不要排擠紅、綠線，這樣台南捷運路網才會完整。

交通局表示，台南經過多年公車捷運化的努力，中央有看到台南的努力，才給予捷運規劃經費，這要珍惜。而經過多場地方說明會，市民也期待捷運的推動，該局會再來努力爭取議會的支持。

台南捷運優先路網規劃，中央於107年納入前瞻計畫，同意補助規劃作業，由中央出資84%，市府只需負擔16%。其中，綠線5000萬，紅線1200萬，共6200萬元，市府負擔1000萬元。

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