台南捷運民調今出爐 市府：超過7成支持

2019-05-08 13:17

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運是否興建？台南市政府委託專業民調機構進行台南捷運支持度民意調查，市府今（8）日公布民調結果，顯示7成受訪者支持台南規劃捷運。

市府表示，這次調查全市37區民眾，對於贊成規劃捷運的支持度為70.1％、不贊成24.2%、未表態5.8％，顯見民眾普遍關心捷運建設，且啟動捷運規劃是大多數民眾的共同期待。

民調結果顯示，包括7成以上的受訪者認為捷運將有助於「減少車流量、改善交通狀況（同意70.9％）」、「提高台南市整體競爭力（同意71.2％）」及「促進台南市觀光發展（同意76.4％）」，更有高達8成以上的受訪者認為捷運對於「減少汽機車排放廢氣、改善空氣品質（同意81.9％）」將會有顯著幫助。

市府表示，這次民意調查委託民調公司，以電話訪問方式執行，對象為居住在南市37個行政區且年滿18歲民眾，採分層比例隨機抽樣，共完成1200份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.83％。

市府表示，2013年起積極推動台南捷運化公共運輸系統，2014年完成全市整體路網規劃，2017年爭取藍、綠、紅與第1期藍線延伸線納入前瞻基礎建設計畫，中央補助2019年與2020年規劃作業費用84％（9700萬元），市府只需負擔16％（1900萬元），以儘速啟動規劃進度，在規劃同時，對於民眾疑慮與建議，捷運工程處也將綜整民意，持續進行說明與溝通以期符合民眾期待。

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