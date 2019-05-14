關心大潭藻礁、對抗氣候變遷 全球華文永續報導獎徵件起跑

2019-05-14 18:21

〔記者吳柏軒／台北報導〕鼓勵大學生關心環境永續，民間基金會主辦「全球華文永續報導獎」，將祭出總獎金130萬元廣邀各路好手參加第3屆競賽，更舉例去年有玄奘大學團隊花1年時間跟拍大潭藻礁劫難獲獎，另也獎勵遠赴冰島感受氣候變遷危機的媒體。

TVBS信望愛永續基金會表示，該獎鼓勵大家用建設性新聞方式，替生態環境的難題找解方，已經舉辦兩屆，獲台、港、中、馬、澳洲等投稿作品657件，分學生組及專業組，其中光學生作品就有39校260件投稿，大專校院新聞傳播相關科系的參與率約90％。

該獎關注環境永續，基金會指出，如去年獲學生組長片類首獎的作品，是玄奘大學「給我生存空間！大潭藻礁的嗚咽」，學生從前年開始拍攝，花1年跟隨桃園在地環保團體，10多次拍攝藻礁地景以及環團護藻礁抗爭，甚至還曾被環團沮喪要求別再跟拍，學生仍不放棄紀錄真相，如今雖中油觀塘第三天然氣接收站即將動工，學生去年上台得獎時感嘆，雖大潭藻礁即將不在，但仍不悔花這麼多心力報導，告訴眾人藻礁生態豐富與保育重要性。

而去年在專業組則有TVBS團隊去冰島格陵蘭感受氣候變遷危機獲首獎；基金會表示，今年第3屆活動已起跑，6月開始徵件，共設平面、影片（長）、影片（短）、融媒體類等8獎，總獎金逾130萬元，鼓勵各界投稿，詳情可查網頁：https://www.newsaward.org/activity。

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