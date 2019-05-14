當心！PO網宣稱塑身衣有療效 女子遭罰60萬元

2019-05-14 17:12

〔記者王俊忠／台南報導〕女網友小美經友人介紹購買塑身衣，穿著後自覺產品效用不錯、於是在自己臉書發文分享「穿上某品牌塑身衣，身體會代謝排毒、改善長期子宮、腰痠、頭痛、抵抗力不好……症狀」等文字，南市衛生局調查小美po文內容已涉及宣稱醫療效能，因此依藥事法對小美開罰60萬元。

南市衛生局食藥科表示，今年迄今，已查獲2件在網路銷售塑身衣，且販賣廣告宣稱塑身衣有療效，違反藥事法規定，開出2件60萬元罰單，已有1名受罰人繳交60萬元。據了解，一般塑身衣市價有1件1000多元，賣家一下子挨罰60萬元，可是要賣多少件才能回本啊！

南市衛生局長陳怡指出，民眾雖可販售一般商品，如塑身衣、內褲、牙膏、氫離子水生成器、托腹帶、精油類防蚊貼、足貼等產品，但在刊登販售時，廣告內容不得宣稱具有療效。依目前藥事法規定，違反藥事法並無勸導或改善期限，請業者（賣家）或網友於網路、臉書及通訊社群軟體刊登販售、分享使用心得或寫業配文時，先確認產品屬性，如是一般商品，廣告內容切不可宣稱醫療效能，以免觸犯藥事法。

食藥科長陳明旭表示，藥事法第69條規定：「非本法所稱之藥物，不得為醫療效能之標示或宣傳」，其所稱之藥物是指「藥品」及「醫療器材」。所謂「醫療效能」的認定，是以產品宣稱可預防、減輕、治療某些特定生理情形或宣稱產品對某些症狀有效，足以誤導一般消費者以為使用該產品可達到預防、減輕、治療某些症狀的情形等加以判斷。違反者，將依同法第91條規定，處新台幣60萬元以上、2500萬元以下罰鍰，其違法物品沒入銷燬。

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