淡北道路箭在弦上？ 北市：不刁難不放水

2019-05-14 14:13

〔記者林家宇／台北報導〕連接新北市淡水、台北市北投的交通樞紐建設「淡北道路」目前進入環評階段。北市議員質疑，市府過去對淡北道路的立場多持保留態度，目前看來卻是「箭在弦上」。北市交通局長陳學台表示，新北市在模擬後認為淡北大道有其必要性，交通局的態度則是「不刁難也不放水」，一切回歸專業討論。

北市議員徐弘庭指出，淡江大橋的功能之一，是要促進進入北市的車輛行駛台64線，輕軌自然是要提升大眾運輸使用量，但淡北道路的存在，是否會淡化淡江大橋的功能與輕軌運量？且台北市長柯文哲日前更承諾要幫忙出錢，這樣的說法是否基於專業考量，還是給新北方便？

議員戴錫欽則說，以台北市的立場，應該待淡海大橋和輕軌確定的情況下，再來評估淡北道路的可行性，但北市目前的態度看起來是「箭在弦上」。此外，北市預估分擔的經費從4.08億元提升到8.5億元，似乎不合比例。戴強調，如果北市定調要做淡北道路，如何合理計算北市分擔額度及對台北重要路口的交通衝擊，都要給議會充分說明。

陳學台表示，淡北道路興建案牽涉到許多單位，交通局只是其中之一，包括經費、工程等都要後續討論，只是新北市已針對淡江大橋、輕軌啟用後淡北道路的狀況做過模擬，認定有其必要性。陳學台強調，交通局對淡北道路的態度「不刁難也不放水」，雙北畢竟是一日生活圈，一切以專業討論為主。

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