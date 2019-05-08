爭論22年！淡北道路環評案審查投票5比5平手 下次再審

2019-05-08 17:17

〔記者劉力仁／台北報導〕爭論22年，淡北道路環評案下午審查，正反意見交鋒之後，環評委員投票5比5平手，環評委員要求新北市政府7月底之前提出如何強化隔音設施、交通衝擊影響、減少文化衝擊、營運期間空氣品質影響、空氣汙染物抵減措施、次生林補植計畫、HOV規劃方式，再進行審查，強調下次會議務必會定案。

環保署環評大會今天再審「淡北河北側沿河平面道路工程（淡水河北側沿河快速道路第一期工程替代方案）」環評案，此案因為牽涉大眾運輸運量評估、對周遭民眾生活環境、文化景觀、生態等衝擊，爭論22年至今未解。

今天下午2點召開環評審查會，支持跟反對民眾在環保署前方集結。支持興建代表、前立委吳育昇強調，唯有興建淡北道路，才能改善淡水到台北塞車狀況，地方民眾期待已久；反對興建方則強調，保留美麗海岸，拒絕淡北道路，律師張譽尹表示，捷運淡水到復興崗目前搭乘人次距離設計人次還有很大空間，應該發展大眾交通工具，取代興建淡北道路。

新北市長侯友宜親自到場，強調淡北道路不僅是一條平安回家的路，也是一條救命道路。新北市政府會檢討興建淡北道路所增加的交通量分析、淡水竹圍路廊提升大眾運輸使用率的合理性，也將規劃搭配各種交通管制手段以及改善作為，強化捷運增班，減輕對於生活、生態、文化之影響。

淡北道路預定路線沿淡水河右岸紅樹林至竹圍路段後轉台北市大度路，大致呈南北走向；北起淡金路與中正東路交叉路口，南迄台北市大度路三段、立德路交會點，路線大致沿台二線、捷運淡水線與淡水河右岸間路廊布設，全長約5.4公里。

全案於1996年開始規劃，當時採高架設計，2000年被環評大會駁回；2008年7月台北縣政府宣布繼續推動，但改為沿河平面道路，2011年6月環保署有條件通過環評，但環團認為環評會議沒有完整評估對紅樹林生態衝擊提出行政訴訟，2013年9月4日台北高等行政法院撤銷環評結論及環保署訴願決定。

2015年新北市政府重新送件審查，並進入比較嚴謹的二階環評審查，去年8月23日在環保署進行二階環評第一次初審，環評委員要求補件說明對生態、交通衝擊等影響，新北市去年11月底前再送審，去年12月環評二階初審建議通過，3月13日進入環評大會審查，環評委員最後要求補件再審。

之後傳出多位環評委員被電子郵件、電話等方式騷擾，進行人格攻擊，部分言語已游走恐嚇邊緣，環保署還發新聞稿強烈譴責；侯友宜則公開呼籲民眾尊重環評委員專業審查。

新北市政府補件之後，環保署環評大會今天再排審查，正反意見僵持不下，最後不記名投票，支持5票、反對5票，無效票3票；有環評委員提及上次深澳案主席詹順貴投票表態後，引發各方抨擊，要求主席張子敬不用表態，最後大會決定再審一次。

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