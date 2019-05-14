北高外首地 竹市開辦定點臨時托育

2019-05-14 13:54

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府今開辦定點臨時托育服務，於婦女館設計了適合幼兒活動的安全臨托空間，提供家中有6個月到6歲幼童的爸媽喘息服務，成為北高以外第一個提供定點臨托的縣市，市長林智堅表示，服務不僅請到專業托育人員，位置便利更讓爸媽可以就近採買生活必需品，達成「小孩放電、爸媽充電」的效果！

「一整天帶小孩有時候比上班還辛苦！」市長林智堅表示，他太太就是「一打三」，他最能了解育嬰照顧者偶爾需要放空休息一下，新竹市繼北高之後，率先在婦女館開辦定點臨時托育服務，不僅請到專業托育人員，位置也相當方便，爸媽可以就近採買生活必需品，也可以得到喘息的機會，達成「小孩放電、爸媽充電」的效果，感謝立委柯建銘辦公室林盈徹特助的提案，在社會處同仁積極籌畫下，一年內就找到經費與空間，成功推動這項服務，歡迎爸爸媽媽多加利用。

林智堅表示，竹市是座兒童城市，有全國最高兒童比例，為了讓孩子得到最好的照顧，除了定點臨托這項友善服務之外，上任以來推動一區一親子館，得到很多家長支持，下半年將於南勢社會福利館開設北區親子館，將衡量本次定點臨托服務成效與家長需求，未來不排除也於另外兩個行政區設立定點臨托點，讓新竹市的爸媽不但敢生、更養得起。

社會處李季縈處長表示，選擇在婦女館開辦的定點臨時托育服務，托育對象為6個月至6歲幼兒，監護人或幼兒至少一方需設籍或實際居住竹市，托育空間符合居家環境檢核40項標準，為維繫托育品質，同一時段每一托育人員照顧至多4人，其中未滿2歲者至多2人，倘同一時段預約2歲以下嬰幼兒3人，將再另請1名時薪制托育人員協助照顧，要給竹市孩子高品質的照顧。

托育時間為每週一至週五上午9時至下午5時每次至少2小時，每小時收費200元，歡迎家長在托育日前3個工作日，利用網路或電話預約，若家長臨時有托育需求仍可來電詢問，若遇預約時段未滿亦可提供服務，民眾可洽承辦單位社團法人新竹市嬰幼兒保育學會，電話：03-5253282，或電洽社會處婦女兒童少年福利科03-5352106。

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