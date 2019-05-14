逼近400公斤大關！ 東港黑鮪今年最大尾入港

2019-05-14 13:53

［記者陳彥廷／屏東報導］今年屏東東港黑鮪魚觀光文化季取名為「大鮪漁村」，現在經過母親節的推波助瀾越來越熱，今天早上東港魚市場再度拍賣重達396公斤的黑鮪魚，東港區漁會指出，母親節前後就是最大出的日子，歡迎民眾前來嘗鮮。

長達近3個月的黑鮪魚文化觀光季現正熱鬧展開，上週末母親節更是吸引不少家庭客前來嘗鮮，今天再出現今年最大尾的黑鮪，碩大魚身一吊出船艙就讓在場人士驚呼，上秤重量一出竟重達396公斤，不愧「大鮪漁村」之名，讓現場氣氛更熱。

據漁民經驗，黑鮪一般都是在俗稱「月光暝」的月圓前開始「浮頭」，由於再5天就要月圓，東港區漁會預估本週就會是最大出時刻，期待突破400公斤的黑鮪魚再現。

東港區漁會指出，東港、琉球捕撈黑鮪採延繩釣的「願者上鉤」式釣法，非屬一網打盡的圍網漁法，且漁船出海要登記，魚體也有「身分證」，並配合國際配額，由於黑鮪是領頭行業，法規都訂得相當完善，漁民也都遵守規範捕撈。

東港區漁會說，今天黑鮪捕獲拍賣54尾，截至今天黑鮪累計已有225尾，與去年累計比較多了121尾，該尾重達396公斤，每公斤均價600元，總價近24萬元，目前量多是最新鮮的時刻，加上單價開始穩定，歡迎民眾來東港饗用美味又相對平價的「現撈黑鮪」。

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