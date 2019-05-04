屏東黑鮪季開幕！超強卡司登台飆唱 樂迷：耳朵懷孕

2019-05-04 21:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府今天舉辦「屏東黑鮪季」開幕晚會，從閻奕格到符瓊音，再到正港屏東人梁文音，曲曲都讓人「耳朵懷孕！」

2019屏東黑鮪魚文化觀光季今晚在東港鎮熱鬧開鑼，大馬創作歌手黃明志、梁文音等藝人接力演出，嗨翻全場。屏東縣長潘孟安說，黑鮪魚季舉辦邁入第19年，不僅是全國最具知名度的特產慶典，也是結合傳統產業轉型發展觀光的模範，這是屏東縣政府持續推動黑鮪魚季的重要意義。

黑鮪魚季開幕晚會在東港東隆宮廟埕登場，潘孟安頒發「第一鮪」榮耀給「滿大豐2號」船長洪百鋐，同時感謝第一鮪得標的裕毛屋企業股份有限公司。今年第一鮪以每公斤8800元拍賣，創下歷史新高價，最終得標金額是181萬2800元。

潘孟安說，漁民在海上終年辛勞，若能透過觀光活動加乘，提升傳統漁業的產值，可以增加漁民的收益及減少風險，而且黑鮪魚季近年加入社區小旅行，由地方達人帶領深入認識在地景點、體驗廟宇文化、品嚐道地小吃、聆聽豐富的人文故事等，更能帶動地方產業發展。

傳播暨國際事務處說，今年的黑鮪魚季推出品味東港深度旅遊，有老饕專屬「黑鮪魚美食旅行」及文青專屬「廟宇老街文化之旅」，每人費用499元，帶領遊客參訪東隆宮體驗迎王文化、吃迎王飯湯、認識東港第一街延平老街；或是品嚐「東港三寶」黑鮪魚、油魚子、櫻花蝦限定美食，傳授華僑市場現撈海鮮點餐撇步，絕對收穫滿滿。

地方餐飲業者也配合推出美食優惠，憑文宣折頁到合作商家消費，就可享9折或贈送小菜料理不等優惠；東港、林邊、小琉球等合作旅宿業者，也有不同的住宿優惠，最多有住2晚送1晚，非常超值。

東琉線候船室旁還設置了「大鮪扭蛋機」，今天起每天上午11點至下午5點開放扭蛋，民眾只要花費100元，就有機會抽中iPhone X手機等3C產品，及在地優良店家優待券，限量3000顆扭蛋球球有禮，歡迎遊客來感受屏東熱情！

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