屏東黑鮪季開幕！黃明志飄向「南」方 飆高音嗨唱泰國情歌

2019-05-04 23:08

〔記者陳彥廷／屏東報導〕2019屏東黑鮪魚文化觀光季今晚在東港鎮熱鬧開鑼，大馬音樂鬼才黃明志在晚會壓軸登台，看到滿場熱情民眾，開玩笑直說，希望下一部MV能來東港拍攝，還直誇晚餐的黑鮪魚「實在太好吃了！」

黑鮪魚季邁入第19年，己是全國最具知名度的慶典之一，也是結合傳統產業轉型發展觀光的模範，今年延續台灣燈會主燈「巨鮪來富」，取名為「大鮪漁村」，今晚在東港東隆宮廟埕舉辦開幕晚會。

今年黑鮪魚季開幕晚會邀請馬來西亞的創作歌手黃明志擔任壓軸演出，及星光歌姬閻奕格、粉紅坦克符瓊音、唱將高手梁文音、關東煮、開水小姐等超強卡司熱情開唱，人潮擠爆東隆宮廟埕。

今天不少歌手都與新加坡、馬來西亞有關係，現場也湧進許多來自馬來西亞的歌迷追星，直呼「免門票真是賺到了！」

黃明志一登場就引爆現場歡呼，馬上帶來《泰國情歌》暖場，隨後串場時大讚屏東的景色優美，人又熱情，雖然之前只來過墾丁拍MV，很希望下一次拍MV能移師東港，也因為東港海鮮太好吃，他還開玩笑要歌迷請他來這邊「白吃白喝拍MV」，歌迷也跟著玩了起來大聲叫好歡迎。

現場觀眾不斷飆高音鼓噪要他《飆高音》，黃明志從善如流，整首歌完全無「必叉」，讓粉絲聽得如痴如醉，時值週六，黃明志再以一曲《不想上班》完美詮釋週六晚間的心情。

黃明志登台前，主持人就已不斷暗示來到國境之南一定要唱首《飄向『南』方》，黃明志也不囉嗦，還搞笑說，「剛剛有遇到阿宏哥有邀請他，但阿宏哥在釣黑鮪魚沒空」，要歌迷幫他唱，不然他一人雙聲帶會壞掉，全場觀眾就算音飆不上去還是群起合唱，氣氛超嗨，晚會也在黃明志的壓軸中落幕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/