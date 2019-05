不是科幻片！腦波控無人機、腦波燈週末新北登場

2019-05-14 13:24

〔記者賴筱桐/新北報導〕用腦波操控無人機飛行,以及用水管自製樂器,敲出優美旋律,這些新科技創意,將在本週末舉行的「2019新北自造者嘉年華」登場。

新北市勞工局今天舉行「新北自造者嘉年華」宣傳記者會,由「阿民水管秀」進行開場表演,利用不同管徑及長短的水管製成樂器,用10元拖鞋敲擊,演奏經典歌曲「對你愛不完」,搭配可愛的恐龍仿生獸伴舞,創意十足。

勞工局長陳瑞嘉表示,「新北自造者嘉年華」今年提早至5月舉辦,將與教育局的創客活動結合,自造者代表創意發想,並非年輕人的專利,自造者有3個層次,分別是「zero to maker」、「maker to maker」及「maker to market」,意即啟發育成、創客交流到產品量產販售。

「帝壹生醫科技」研發腦波控制的無人機與飛行器、腦波燈等,測試專注力,專注力越高,越能自由操控無人機,而腦波燈依據大腦的放鬆狀態,顯示紅、橙、黃、綠、藍、紫等顏色變化。

勞工局說明,「新北自造者嘉年華」將於5月18日至19日(六、日)上午10點至下午5點,在新北市政府市民廣場登場,規劃工業、科技、家政、藝術等4大主題展區,共70個攤位,現場有大型紙雕土地公體驗腦波求籤,以及適合親子同樂的「自造孩子王」體驗區。完成體驗後集章,有機會獲得限量款迷你魔術方塊鑰匙圈,每天500個名額,送完為止。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共9萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/