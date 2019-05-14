524準時登記結婚！ 厭世姬挺同婚公開喜訊

2019-05-14 13:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕立法院今天針對同婚法案進行逐條協商，挺同方也在立院周邊舉辦活動關注協商過程，吸引超過1500名民眾參與，而知名網路圖文作家「厭世姬」也偕劇作家簡莉穎，當場公開喜訊，宣布將在524那天前往登記結婚，鼓舞現場民眾。

厭世姬表示，很早就開始參與同志遊行，但以前都是直同志，這次則是以同志身分出現。她並說，自己上週已經去試婚紗，這週還會繼續試，但一邊試婚紗，一邊又看到在吵法案問題，覺得很靠北。如果一切順利的話，將和伴侶小莉、簡莉穎在5月24日當天登記結婚。

簡莉穎則與厭世姬緊緊相依，她表示自己很常來同志遊行場合，但是第一次審的法條和自己權益有切身關係。與厭世姬一樣，她也提到自己最近也已經在挑為了結婚要用的衣服，並努力減肥，希望不要讓健身，這些花在肉體上的金錢白白付諸流水，她們要成為登記結婚時最亮眼的一對，回家會繼續做50個深蹲跟50個臥推，為了婚禮作好準備。

厭世姬的「厭世動物園」頗受大眾喜愛，在臉書已累積近20萬粉絲，先前曾受中國打壓而引發軒然大坡，她昨天也在臉書為號召參與今天活動，還留下「別鬧了，我婚紗都試了，拜偷讓偶結婚~」等語；簡莉穎則是女同志劇作家，有多項受矚目作品，對於協商受到的阻礙，她稍早也在臉書痛批國民黨立委。

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