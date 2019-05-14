馬爺爺的百歲生日禮…首次搭高鐵旅行、客家歌謠送行

2019-05-14 13:07

［記者鄭名翔／苗栗報導］台灣高速鐵路苗栗站今早贈送50張苗栗至高雄左營來回車票，讓苗栗縣私立幼安教養院的弱勢老人、身障者搭乘舒適便捷高鐵出遊，其中高齡99歲的馬華保爺爺明天將迎接百歲生日，今早眾人一起幫他慶生，他也迫不及待體驗人生首次搭高鐵的旅行，開心地現場高唱客家歌謠，讓車站內充滿溫馨氣氛。

馬爺爺表示，由於行動不便、家人忙碌，平常少有出遊機會，感謝高鐵贈票讓他有機會能到高雄一遊，尤其明天就逢他的百歲生日，趕在生日前夕體驗人生首次的搭高鐵之旅，堪稱是最棒的生日禮物。

今早高鐵苗栗站長陳欣宜將50張苗栗至左營來回車票贈送給幼安教養院主任李安爵，所有院生開心期待之情溢於言表，而在出發前眾人也在大廳內高唱生日快樂歌，提前為即將成為百歲人瑞的馬爺爺慶生，讓他樂得笑開懷，也開心引吭高唱客家歌謠，現場歡笑聲不斷。

陳欣宜表示，基於社會責任立場，希望讓長輩們感受到高鐵的快捷及方便，並持續推動回饋弱勢的活動，尤其持續加強無障礙服務，讓每個人都能享受舒適旅程；李安爵則感謝高鐵苗栗站年年贈票給幼安教養院，讓平常鮮少出遊、身體不便的院生們能夠走出戶外，享受人生。

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