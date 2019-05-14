太平山鳩之澤煮蛋區21日啟用 泡藍色溫泉還可免費嚐溫泉蛋

2019-05-14 10:46

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山的鳩之澤溫泉煮蛋區封閉半年整修，預計5月21日上午10點重新啟用，當天入園除可免費品嚐溫泉蛋，打卡還送限量100份的寬尾鳳蝶手機螢幕擦拭貼。

鳩之澤溫泉為國內首屈一指的優質溫泉，其泉源由山麓石縫中滲流而出，泉水經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，景緻媲美冰島藍湖溫泉。

但鳩之澤溫泉煮蛋區使用已逾20年，煮蛋槽設施老舊且管線時有故障，林務局羅東林管處去年投入經費改善，將煮蛋槽由1座增加為2座，周邊也增設公廁、涼亭增加遮雨性、樓梯調降高度、設有無障礙通道等，增加遊客便利性及遊憩安全。

林管處說，鳩之澤溫泉煮蛋區封閉半年整修，預計5月21日重新啟用，以嶄新面容迎接遊客，當天上午至12點，入園遊客均可品嚐免費溫泉蛋，另準備100份的寬尾鳳蝶手機螢幕擦拭貼，要送給打卡民眾。

林管處說，春夏交接之際來到鳩之澤，不僅有中低海拔常綠闊葉林的景致，現在正值寬尾鳳蝶出沒的時期，還有機會與牠邂逅，緊接著泡浸水質清澈無硫磺味，泉質為弱鹼性的碳酸溫泉美人湯中放鬆筋骨；再來體驗已全新整修完成的溫泉煮蛋區，嚐嚐自己烹煮的溫泉蛋，用一天時間來體驗森林療癒的感受。

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