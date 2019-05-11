海拔520公尺「鳩之澤」打卡說「我愛你」 可享免費泡湯

2019-05-11 13:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］林務局羅東林區管理處推出「鳩之澤520我愛你 ，打卡宣傳享大眾池免費優惠」活動，民眾於20日當日上午9點至下午1點，於海拔約520公尺的「多望吊橋」、「鳩之澤溫泉」或「鳩之澤自然步道」等處自拍合照，並打卡公開分享，文中撰寫「鳩之澤520我愛你」，即可享溫泉大眾池免費體驗，每則po文僅限1人免費。

羅東林管處指出，太平山國家森林遊樂區內的鳩之澤，有溫泉、吊橋及自然步道，因位處海拔520公尺，而有諧音「我愛你」的浪漫聯想，才會舉辦「520打卡拍照優惠活動」，期盼讓民眾在5月20日來到太平山，有個特別的回憶與驚喜。

羅東林管處指出，鳩之澤溫泉為國內首屈一指的優質溫泉，其泉源由山麓石縫中滲流而出，泉水經氧化及沉澱作用呈現寶藍色，景緻媲美冰島藍湖溫泉，因應初夏的高溫，泡湯區調至攝氏38至42度，讓民眾可於天然美景中享受泡湯的樂趣。

羅東林管處表示，鳩之澤除了溫泉，全長1.1公里自然步道，能欣賞到中低海拔常綠闊葉樹林樣貌，繁茂的蕨類植物、地被植群與各種附生植物，讓翠綠的闊葉樹林擁有豐富的層次與美感，來一趟鳩之澤，可以享受芬多精森林浴及溫泉浴，是頂級雙享泡享受。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/