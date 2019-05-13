年輕不要留白 鎮海國中師生駕帆船圓夢

2019-05-13 19:13

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕全校僅有25名學生的白沙鎮海國中，卻能在校長吳憶如領軍下，提出「造舟追夢、揚帆鎮海」計畫，獲得安麗希望工場基金會贊助150萬元基金，完成3天2夜由中國香港駕駛帆船至澎湖馬公的壯舉，今日獲得英雄式歡迎。

澎湖以海洋子民自居，親海愛海已深耕在各級校園，白沙鎮海國中提出的「造舟追夢、揚帆鎮海」計畫，由校長吳憶如親自領軍，帶領4名學生，10日由中國香港維多利亞港出發，搭乘SIROCCO重帆船，在漂流教室的教練吳兆振帶領下，船上12個人齊心協力通過台灣海峽嚴酷考驗。

原本航程預計在12日母親節當天抵達馬公，但是受到東北風影響，逆風而行造成航程延誤，加上從中國沿海橫跨台灣海峽時，又遇見風力過小造成航行困難速度緩慢，因此一直延誤到今日才抵達澎湖馬公遊艇港。鎮海國中20餘名同學與家長前往接船，澎湖縣教育處長謝國村、澎湖縣帆船協會理事長許國政也趕到場歡迎。

由於中國香港也已淪陷成非洲豬瘟疫區，海關、安檢及動植物防檢局都派員到場，逐一檢查船上人員隨身行李；雖然一路行程艱困，但能順利完成挑戰，驕傲寫在每位同學臉上，校長吳憶如上岸之後，與一同航行72個小時的4名同學相擁而泣，家長們也緊緊擁抱小孩，場面相當溫馨感人，也為自己人生留下不可抹滅的記憶。

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