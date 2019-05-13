宜蘭最高「求子廟」 隱身南館市場樓頂

2019-05-13 15:26

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭市南館市場頂樓有座「南興廟」，不僅歷史超過200年，還是全縣唯一一間將註生娘娘奉為主神的廟宇，因「求子」靈驗，還願者絡繹不絕，連文史工作者都笑稱，新婚夫妻多來參拜，少子化的「國安危機」就能迎刃而解！

南興廟歷史可追溯至1812年宜蘭城建城，文史工作者楊晉平解釋，宜蘭城中原有3座供奉觀音娘娘、土地公、註生娘娘的廟宇，後來日本人推動「市街改正」，拆除宜蘭城，3間廟於是合而為一，稱為「三興廟」。

宜蘭市歷經多年都市計畫，市容大幅改變，三興廟因道路拓寬，改遷至宜蘭市南興街，隨後改稱「南興廟」。

50年前宜蘭市因都市計畫變更，南興廟原址將興建南館市場，經市公所居中協調，將整間廟遷移至市場頂樓，想參拜得經市場、樓梯，成為該廟最大特點。

南興廟建廟超過200年，香火鼎盛，尤其「求子」最為靈驗，連廟方都笑稱，新婚的善男信女到廟參拜，可緩解少子化造成的國安危機。

廟方指出，雖然廟宇位於市場頂樓，但香火鼎盛，不時有孕婦或帶著孩子回來還願的信眾；不過註生娘娘掌管生育，考量神明間的分工，5年前再請來一尊月老星君，先幫單身男女「牽紅線」。

除供奉主神外，南興廟內還有百年牌匾，具歷史意義，市公所與當地社區合作，推出「舊城尋廟趣」計畫。

市長江聰淵表示，宜蘭舊城東、西、南、北門共有4尊土地公，歷史都超過200年，但有兩尊下落不明，希望透過尋廟趣活動，和文史工作者合作，找出屬於宜蘭市的歷史文化，湊齊4尊土地公。

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