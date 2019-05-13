新竹出現恐怖幼兒園？ 孩童餐點竟出現死蟑螂、園長頭髮

2019-05-13 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在臉書上PO文，指出新竹市有家幼兒園，將危險物品放置在孩童觸手可及的地方，且不僅使用發霉食材製作餐點，沒有廚師證照的園長還兼差當起廚房阿姨，民眾看不下去只好自行蒐證，爆料者表示「希望不要再有家長被園所的不誠實欺騙」。

PO文網友表示，由於幼兒園有著圓弧型的教室設計，第一眼會覺得還不錯、是很特別的校園，不過「園所的參觀時間基本上都開放在晚上」，戶外天色暗，會看不清楚園內的設施，因此忽略了幼兒園中有多項設施損壞，卻仍置放於遊戲區供幼童使用。

網友指出，比如說生鏽的腳踏車、三輪車破掉的椅墊、沒有腳踏板或塑膠殼破裂的三輪車，另還有一些危險物品以及器具也放在遊戲區旁，包括除草機、耙子、損壞的燈飾（尾端還尖尖的）、馬賽克教材的彩色小瓷磚等，這些設施及物品若沒有老師緊盯，很有可能會發生無法挽回的傷害。

這還不是最誇張的，園所中的餐點為節少成本而選擇購入便宜食材，下午點心有時還是中午吃剩的剩菜或湯，全部加在一起，再加入麵條或是泡麵去煮成一鍋，加上近期天氣漸熱，剩菜也沒有冰到冰箱中，就直接做成點心，香料或生食的沾板以及菜刀都沒更換。曾有中午的午飯有沒放冰箱的食材臭酸掉直接入菜，因此使用很重的調味試圖蓋過。

PO文網友更指出，「園長煮菜是第一道程序，老師裝給學生是第二道程序，所以即使菜色裡有看到不乾淨的東西也要馬上挑起來再裝給學生」，園所的料理中更曾出現「掛掉的蟑螂、束線帶、她本人的頭髮等」，引起食安疑慮。

這些照片都是PO文網友在百忙之中秘密蒐證來的，而網友表示，發文爆料的目的是希望不要再有家長被園所的不誠實欺騙。網友回應「看環境及冰箱...我快吐了」、「 這環境太恐怖了吧，跟撿回收的地方一樣」、「嚇死人了，回收廠嗎」、「這衛生環境堪慮，是我絕對不送」。

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