北市動物園推混群眉角多 媽寶「河馬」挑釁挨揍自己游

2019-05-13 12:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立動物園在非洲動物區打造透明「河馬浴場」，沒想到最近卻只看到河馬家族的老么「娜竹忠雨」自個兒在浴池中載浮載沉。原來是「娜竹忠雨」當慣了媽寶，竟不知天高地厚地跑去挑釁老爸和哥哥，立馬挨了頓教訓。動物園表示，想要見到父子兄弟檔3隻河馬一同泡在河馬浴場內，恐怕還需要加強培養感情、彼此接納才行。

動物園去年改建完成「河馬浴場2.0」，是讓遊客可以近距離觀察河馬水下行為的熱門景點，原本計畫讓河馬家族中的父子兄弟檔「菲忠」、「娜竹忠忠」和「娜竹忠雨」一起悠游。

豈料，一直備受媽媽寵愛、年僅4歲「娜竹忠雨」，在第一次獨自加入雄性群體時，才見面就出現挑釁行為，雖然哥哥「娜竹忠忠」選擇迴避，爸爸「菲忠」可就沒有那麼好講話，狠狠給了一頓下馬威。

非洲野外水域裡經常可見成群結對的大河馬，動物園表示，許多野生動物都是群居性的，雖然生活在同個區域，但他們還是具有一定的領域性，不同的個體常藉由標記、威嚇、打鬥等行為，分出弱勢與強勢的位階。

雖然在第二次的混群中，「娜竹忠雨」受了一點皮肉傷，動物園說，保育員依然會持續觀察3隻河馬在後場隔欄的互動，以便繼續推動混群的計畫，期待能及早有父子兄弟檔同在「河馬浴場」中悠游的一天。

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