亞達伯拉象龜寶寶滿週歲 體重40公克飆升到1000克

2019-04-26 12:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園去年出生的亞達伯拉象龜寶寶們，轉眼間已經滿一歲，初次扛起照顧亞達伯拉象龜寶寶責任的保育員們，時刻留意象龜寶寶們的生長發育情形，透過成長數值監測分析，發現象龜寶寶們不論是體型或是體重，都有高倍數的成長，稱得上個個頭好壯壯。

動物園透過參與林務局野生動物收容救傷計畫，2000年及2001年查緝入園的亞達伯拉象龜「帥哥」和「中中」，2017年產下愛的結晶，移至人工孵化箱內的受精卵，去年3月起陸續孵化。滿周歲的亞達伯拉象龜寶寶與剛破殼時相比，體重從40公克快速增長至1公斤。邁入平穩成長後的亞達伯拉象龜，最久可活超過150歲。

將象龜寶寶視如己出的保育員，時刻留意各項關鍵細節，包括拿捏象龜寶寶發育過程中，營養和鈣質吸收的需求。園方指出，從象龜寶寶剛破殼起，保育員就透過每個月的形質測量，追蹤象龜寶寶們的成長曲線，並依據爬蟲照養原則，適時補給所需的營養，好讓象龜寶寶能符合與野外個體類似的成長速率。

保育員平時除了提供蔬食與粗纖維植物，也會在風和日麗的日子，帶著象龜寶寶們到戶外曬太陽，吸收陽光中的紫外線，幫助象龜寶寶們攝取足量的鈣質，不僅可以維持體色鮮明，還能確保骨骼強健、避免軟殼症的發生。

園方表示，個性溫和的亞達伯拉象龜是群居動物，彼此間能和平相處，但有趣的是，為了想吃的食物，即使前方有再多阻礙，也會像坦克般直線推進，將沿途的障礙物，包括其他象龜寶寶們撞開，不顧一切向前奔去，就只為吃到滿心渴望的那片葉。

天氣驟變氣溫較低時，象龜寶寶和成龜一樣，腸胃蠕動速度轉慢，需要更長時間消化食物。園方表示，亞達伯拉象龜寶寶們居住在兩棲爬蟲動物館，歡迎民眾到兩爬館探望這些活潑好動的象龜寶寶們，還能在展場前掃描QR Code進入ZooBaby Online闖關活動。

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