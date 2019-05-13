短裙長腿辣妹遭丟包交流道？網民暴動「趕快領回家！」

2019-05-13 08:35

〔記者湯世名／彰化報導〕「誰的女友掉了？」昨天有民眾開車行經彰化市國道1號北上交流道入口匝道時，發現匝道口竟站著1名短裙長腿正妹，影片PO上網引發大批網民暴動稱：「這是誰的女朋友，快去領回家！」還有網民稱：「是公主病發作被男友丟包吧？」但也有網民認為應該是附近加油站有人在叫檳榔，這名辣妹應該是外賣送檳榔的啦！

把影片PO上臉書社團《彰化人大小事》的駕駛昨天上午開車行經彰化市國道1號北上交流道入口匝道時，看到路旁就站著1名短裙長腿辣妹，雖然辣妹背對著鏡頭，但從身形、長髮披肩及長腿研判應是一名美女，還背著一個包包，前方的白色轎車還一度煞車，疑有意停車，但旋即開走，駕駛把影片PO上網時還留言稱：「請問這是誰的女朋友，這年頭女朋友很難找了，且行且珍惜！」

大批網民看過影片後引發暴動，紛紛留言，有人稱「誰的女友掉了？」還有人說是「公主病發作了，被男友丟包吧。」還有人KUSO稱：「我女朋友怎麼掉在那裏，等等過去領回來！」網民討論全都歪樓，但也有網民認為是附近加油站有人在叫檳榔，這名辣妹應該是外賣送檳榔的啦！但有一名女性網民稱：「我也曾因與男友小吵嘴而被丟包過，依影片看來，應是男女朋友吵架，女方慘遭男友丟包。

不過有人質疑若是賣檳榔，為何還要背著包包？且對面的店家距離相當遠，車道也相當寬廣，不太可能為了送檳榔冒險穿越車道，卻隔著水泥護欄，因此由此推論應是被男友丟包無誤。

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