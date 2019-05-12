為了牛欄河 關西鎮公所打算告桃園市政府怠忽職守

2019-05-12 19:54

〔記者黃美珠／關西報導〕抗議位於上游的桃園市老是造成下游關西鎮的牛欄河河水污染，關西鎮長劉德樑決定不採去年頭綁白布條的抗議模式，近期將委託律師，以關西鎮公所名義，控告桃園市政府怠忽職守，要用行政訴訟的方式徹底解決牛欄河被污染的問題。

牛欄河上週四、9日下午，在天雨中再度漂現死魚，當時新竹縣政府環保局追蹤發現污染源又是來自桃園市，但是桃園市政府環保局當晚針對這起魚群暴斃事件的調查報告卻指稱，現場只有「5隻」死魚，還指河面的白色泡沫是跌水處（河道落差處）才有，10公尺後就完全消散，研判魚死是因前幾日的溫差變化比較大所致，而這個說法再次大大惹怒了關西鄉親。

關西鎮長劉德樑10日會同代表會主席詹玉珠、關西鎮環境守護協會、鄉土協會等地方關心者分向桃園市議員劉熒隆、詹江村陳情，指控桃園市政府環保局稽查不力，甚至拿老舊、過時的檢測器材檢測現場水樣唬弄關西鄉親後再唬弄桃園市議員，詹江村則對於桃園上游出現污染，且因此三番兩次傷害關西牛欄河向關西人致歉。

但是劉德樑認為，這樣長久下去不是辦法，因此決定近日委託律師對桃園市政府提起行政訴訟，要控告桃園市府怠忽職守，以此逼桃園市府正視，不能老是自己拚經濟，卻把毒害環境的惡果留給關西。

新竹縣關西鎮環境守護協會指出，事發當晚，他們就掌握到桃園市府環保局對關切該起水污事件的桃園市議員徐玉樹的簡報。這個簡報中指出：檢視該處河水僅發現5隻死魚及高低落差處水力高程沖擊導致水面呈現些許泡沫，泡沫經10公尺後即完全消散，採樣檢測水質pH7.7、水溫攝氏21.2度、導電度451μs/cm、溶氧3.3ppm、重金屬試紙（銅、鎳）未有反應，以燒杯盛裝水色呈清澈微黃色，未發現有水質異常之情事，研判因近日溫差變化較大導致魚隻死亡。

但事實上從關西鎮環境守護協會成員到場所拍得的照片等資料顯示，牛欄河單點出現魚屍處，大大小小就不只5隻死魚。而白色泡沫從龍潭區的牛欄河橋一路往關西鎮的牛欄河橋綿延，長達1.2公里都可見，前述簡報內容根本不實！有唬弄關西鄉親和桃園市議員之嫌。

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