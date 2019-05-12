捷運環狀線第二階段用地 都市計畫變更通過

2019-05-12 16:44

〔記者賴筱桐／新北報導〕捷運環狀線第一階段預計今年底完工，配合第二階段工程需求，捷運沿線設施所需用地進行都市計畫變更，5月6日通過新北市都市計畫委員會審議，將提報內政部審議。

捷運工程局指出，環狀線第二階段分為北環段及南環段，全長20.66公里，全線共18座車站。北環段從新北產業園區站起，行經五股區五工路、四維路等路段，穿越中山高速公路銜接蘆洲區中山一路與集賢路，循重陽橋經士林社子、中正路、至善路等，與文湖線劍南路站相交會。南環段自木柵動物園站沿新光路經政治大學，再穿越景美溪南側工業區至新店線大坪林站，預計2028年完工。

城鄉發展局都市計畫科長楊恩捷表示，環狀線第二階段都市計畫變更案於2018年3月辦理公開展覽，經過6次小組審查，變更三重區及蘆洲區2處捷運開發區、3處捷運系統用地，今年5月6日通過新北市都市計畫審議，將提報內政部審議。

楊恩捷說，環狀線第二階段完工後，能帶動五股、蘆洲、三重及新店等地區經濟及都市發展，並串連環狀線第一階段及現有大眾捷運系統，形成完整綿密的交通網絡，屆時「三環六線」計畫的達成率約可達到8成。

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