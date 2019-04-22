政院核定捷運環狀線二期 朱立倫酸：割稻尾

2019-04-22 22:32

〔記者林良昇／台北報導〕行政院長蘇貞昌宣布核定捷運環狀線二期計劃，前新北市長朱立倫今晚在臉書上發文批評，蘇貞昌用掃把「割稻尾」，強調「三環三線」是他在2010年新北市長選舉提出的願景，蔡英文總統當時批評是「吃不起的牛排」，現在核定預算，令人嘆為觀止，但只要對市民有利，他十分樂見。

朱立倫在臉書發文表示，2010年的新北市長選舉，他提出「三環三線」的願景，當時蔡總統痛批這是「吃不起的牛排」，在民意一面倒支持之後，蔡總統才跟進他的主張。

朱立倫說，執政後的蔡總統卻口是心非，「三環三線」，一直是新北市民期盼的重要建設，沒想到蔡總統執政，卻又翻臉，新北市府爭取捷運預算，行政院居然說這是「穿著錦衣還跟窮人搶錢」，這種翻臉無情的態度，完全沒有把新北400萬市民放在眼中、放進心裡。

朱立倫指出，現在蘇貞昌又再度轉彎，核定環狀線第二期，這是還新北市民一個公道；而汐止民生線，台北市府也已經拍板路線，送交中央環評。

朱立倫批評，這種種翻來覆去、昨是今非，令人眼花撩亂、嘆為觀止，但只要最後結果是對市民有利，就算這是蘇貞昌為了蔡英文的總統大選，用掃把在割朱立倫政見的稻尾，他仍然樂見三環三線，走向實現。

朱立倫說，未來，新北市長侯友宜還要在三環三線的基礎上，擴大成「三環六線」，「我要驕傲的說，我們九年前的一起堅持，今天已經開花、結果。」

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