蘇揆核定南、北環 侯友宜爭取中央支持「新三線」

2019-04-21 16:27

〔記者陳心瑜／新北報導〕行政院長蘇貞昌今天至機場捷運新北產業園區站（A3）視察捷運環狀線北環段工程，現場宣布核定環狀線第二階段（南環、北環）的1377億元經費。新北市長侯友宜全程陪同，並當面向中央爭取「三環六線」的新三線包括八里輕軌、五泰輕軌和深坑輕軌；希望機捷A3站也能預辦登機、行李托運；並爭取新建機捷A2a和A5a兩個車站等。

侯友宜更喊話桃園大眾捷運股份有限公司「調降機捷票價」，降低民眾通勤負擔也提高機捷搭乘率。

侯友宜說，捷運環狀線第一階段（新店大坪林站─新莊新北產業園區）將通車，希望中央盡快辦理環狀線第一階段履勘。而環狀線第一階段通車後，民眾不用再遠赴台北市中心轉車，省下近20分鐘的通勤時間，蘇貞昌也要求交通部協助履勘。

侯友宜說，機捷新北產業園區站（A3）目前預辦登機及行李托運的空間都已預留，希望中央讓新北和台北市（指A1）一樣享受這些服務；並且希望增設A2a（三重站）和A5a（輔大醫院站）。

蘇貞昌對此表示支持，也希望藉此讓台北車站相對減壓。

侯友宜競選新北市長時，延伸前市長朱立倫「三環三線」提出「三環六線」政見，今天更當面向蘇貞昌請命，希望蘇揆任內，八里輕軌、五泰輕軌和深坑輕軌3條路線的可行性評估能夠完成。

由於淡江大橋主橋段設計預留八里輕軌空間，侯友宜說，淡江大橋已開工，希望中央儘速核定八里輕軌的可行性研究。

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