不再是虛線！蘇揆核定南環、北環 拚年底動工

2019-04-21 13:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕三環三線不是虛線！捷運環狀線第一階段年底通車，而第二階段（南環、北環）4月17日通過國家發展研究會審議，行政院院長蘇貞昌和新北市長侯友宜今天早上至機場捷運新北產業園區站（A3）瞭解現況，蘇貞昌現場宣布核定南環、北環1377億元經費，更說過去民眾都說三環三線都是虛線，現在由他來實現，希望中央地方力拚年底動工。

新北產業園區為機場捷運、環狀線第一期交會站，也是北環段起點。

蘇貞昌也催促新北市進行環狀線第二階段的都市計畫變更，要侯友宜拿出魄力，表示台北市都已經完成南環、北環周圍土地都市計畫變更以及徵收，但新北市都還沒，侯友宜則說，已經排進大會。

蘇貞昌致詞時也頻提過去政績，表示他在台北縣長任內時，爭取由台北縣政府主辦，並讓環狀線第一階段以BOT方式興建，可惜他任期屆滿交接後，變成自辦，導致工程慢了十幾、二十幾年。

蘇貞昌表示，希望交通部、雙北合作，力拚環狀線第二階段年底動工，打造台北市、新北市、桃園市一千萬人口的大舞台。

侯友宜說，環狀線第二階段後通車，可直接由環狀線轉乘文湖線後直達內湖科學園區，串連了新北產業園區與內湖科技園區，有利雙北產業的交流。

捷運環狀線第二階段分為南環段（5.73公里，6車站）、北環段（14.93公里，12車站），全長約20.66公里，18座車站。新北市境內有1站南環段、6站北環段，由中央、台北市府、新北市府共同出資興建。

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