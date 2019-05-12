教學拚特色磁吸效應更明顯 這幾間小學招生數不減反增

2019-05-12 15:02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣國小新生陸續報到，有學校招生各拚特色，報到數不減反增；壯圍鄉古亭國小籌辦親子館，鎖定家中有學齡前孩童的家長，小一新生2班增至3班；七賢國小主打特色教學，從預期8人增至13人，另岳明國小、大進國小等實驗學校，首階段招生額滿，古亭校長黃賜福認為，學校招生要活潑、打出好口碑，才能避免少子化浪潮。

4月底至5月中旬，為全縣國小新生報到日，由於宜蘭縣國小新生逐年遞減，各校招生、教學內容，甚至爭取軟硬體建設，為拚新生數各出奇招。

員山鄉七賢國小設籍學生有8人，有13人完成報到，5人是學區外轉進；校方解釋，學校課程以12年國教進行規劃，主要還是要讓學習多元、有趣，才能建立好口碑。

距壯圍市區有段距離的古亭國小，原預計招生2班、約40多名新生，最後有60餘名新生報到，其中15人為學區外轉進，吸收鄰近學校預定招收的新生，磁吸效應明顯。

黃賜福說，家長對學校教學品質、設備等都會多方比較，學校不斷推出各式課程、設備，如協助縣府設立親子館及主打童玩教學的「古亭柑仔店」等，讓古亭成最好玩的學校，成今年招生大幅進步的主因。

至於採開放學區的實驗學校，公辦民營的岳明國小，設籍學區內新生3人，首階段有30名新生完成報到，公辦公營的大進國小，小一預計招收1班、20人，扣除設籍的3名學生，其它17人來自學區外。

岳明校長黃建榮解釋，教學狀況好壞，家長感受最深，若讓孩子快樂學習，多元課程也符合孩子需求，即使上課距家裡遙遠，仍會不惜千里而來。

地處偏遠的蘇澳鎮永樂國小，今年有6人完成報到，其中5人也是來自學區外；永樂校長曾文賢認為，學校讓孩子在開心中學習，家長認同教育理念，才願將孩子送到較遠的學校。

對於部分學校磁吸效應，教育處長王泓翔說，面對少子化，各校只能發展特色教學

，才能吸引學生轉入或留下，他尊重家長教育選擇權；至於跨區就讀問題，會針對各校狀況，檢討學區劃分。

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