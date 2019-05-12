515兒童安全日 調查：33％兒童事故發生在居家環境

2019-05-12 11:06

〔記者蔡思培／台北報導〕5月15日是「全國兒童安全日」，台北市社會局與靖娟基金透過網路進行「台北市兒童照顧認知與行為調查」，發現有33%兒童事故都發生在居家環境中，且有高達77.4％民眾未察覺家中有不安全的地方。

社會局、靖娟基金會在兒童安全日前夕公布「台北市兒童照顧認知與行為調查」結果，居家安全方面，有高達77.4%的民眾在照顧孩子時未察覺家中有不安全的地方、67.5%民眾忘記將藥物、尖銳、易割傷孩童等物品妥善收納。遊戲安全部分，51.5％民眾發現，孩子會穿著有繩子的衣物到遊戲場玩，更有高達72.9％的民眾未認知到遊戲場的環境也會隱藏危險因子。

調查也顯示，雖然問卷填答者普遍認為戶外環境比家中環境不安全，但仍有38%的民眾看過國中小的哥哥姊姊陪同6歲以下幼兒去公園玩，變成小孩照顧小小孩的情形。此外，有16.1%民眾也曾看到家長陪同幼兒到遊戲場玩，卻未將注意力放在幼兒身上，或讓幼兒跑到視線範圍的地方玩耍。

靖娟基金會執行長林月琴表示，有33%兒童事故都發生在居家環境中，以事故類型分析，「照顧疏忽」是僅次於交通事故造成孩子死傷的最大事故原因。社會局長陳雪慧也提醒，許多事故傷害都是在家庭內造成，家是孩童每天待最久的空間，家長可能以為居家環境很安全，因此忽略居家內的安全風險。

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