羅東夜市店家常有尿騷味 監視器驚見這段畫面...

2019-05-12 09:23

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東夜市店家在網路PO文，指去年11月起，常聞到店面木門上有尿味，因頻率高，便裝隱秘型監視器試著找出兇手，竟拍攝到隔壁店家所尿，畫面曝光後，網友留言，「隨地便溺，是在做記號嗎？」

許姓店家昨天深夜11點多以「可以不要在對別人店門口尿尿嗎」為題，在地方臉書社團「宜蘭知識+」貼文說，他在羅東夜市做生意賣衣服，去年11月至今，下午開店時候，常覺得店面木門上有尿味，原以為路邊野狗野貓尿尿，但發生不下7、8次，讓他起了疑心。

4月時裝隱密型監視器，錄到隔壁店家對著他的店尿尿，把4月10日晚間11點多錄到的一段畫面PO上網，畫面中，有名穿著藍色上衣年輕男子，走到一處定點小解，尿尿時東張西望，尿完後回到隔壁店家，過程中，臉部被清楚拍下；PO文者說，影片中的先生也是在羅東夜市做生意，能不能發揮點同理心公德心？

網友回應，「裝個矮一點攝影機拍下PO網，讓大家看清楚犯罪工具」、「尿回去！互相傷害」、「照片洗下來直接貼門口，上面寫個大標題『監視錄影中』，請勿亂尿尿」」、「大家都知道了，這下他火紅了」。

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