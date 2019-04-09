傻眼！紅色樹林開放免費入場 遊客竟爬樹、扯樹枝

2019-04-09 11:17

［記者王秀亭／台東報導］台9線台東四維段旁的30株花旗木粉紅花朵正盛開，吸引民眾駐足賞花，卻有民眾賞花賞到爬上樹，還有人直接拉扯樹枝靠臉旁拍照，免費開放場地的酒店董事長潘貴蘭說，盼民眾多些公德心，不要拍完美照就替花送終了。

鹿鳴溫泉酒店為營造粉紅色樹林，多年前引進全縣第一批有桃花陣雨樹之稱的花旗木，酒店也不藏私，免費開放民眾賞花，還鼓勵民眾全家一起到樹下野餐、賞花、放風箏。

近日有民眾發現，遊客見花開得茂盛太興奮，竟然沿著樹幹向上爬，同行友人隨後也跟著向上爬，爬上一株不夠，另一株花旗木也遭殃，一旁民眾看得直呼「太誇張」。

潘貴蘭看見照片後，直說「差點要昏倒」，花旗木原本就是用來觀賞的，這批樹歷經3年前的尼伯特強颱摧殘，經飯店員工搶救後轉危為安，並以鋼索支架支撐，連肥料、修剪方式都特別照料，去年沒開花，直到今年才再度綻放美姿。

為讓民眾拍下美麗的花旗木，「更相信遊客的賞花水準」，業者特意拿下鋼索支架，潘貴蘭說，樹上沒果子，爬上樹一點意義都沒有。

潘貴蘭表示，目前仍不考慮在周邊設置勿攀樹折樹告示牌，先以口頭勸告為主，同時呼籲民眾帶走垃圾，不要隨手丟在園區內，酒店也歡迎民眾將車輛停進停車場，再到園區內好好賞花、放鬆心情。

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