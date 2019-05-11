蓮池潭「大聲喊愛、高空彈跳」 情侶喇舌後衝了

2019-05-11 19:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市觀光局與台灣高空彈跳俱樂部合作，今、明兩天在左營蓮池潭舉行「大聲喊愛、高空彈跳」活動，觀光局長潘恒旭今天擔任開跳貴賓，在大聲喊出對高雄的愛情宣言後瞬間跳下，以實際行動邀影大家來感受遊憩新體驗。

潘恒旭開跳前，先大聲喊出對高雄的愛，並祝全天下媽媽母親節快樂，高雄市議員鄭安秝、副議長陸淑美的女兒黃韻涵也到場相挺，義不容辭加入高空彈跳行列。

觀光局指出，參加高空彈跳活動的民眾有情侶、也有夫妻，現場一對結婚4年的夫妻，在老公深情喊出愛情宣言後勇敢跳下，老婆則在地面上等待，並送上一束鮮花；也有台灣男友感謝比利時女友在感情中的付出，現場充滿了刺激與浪漫的氛圍。

潘恒旭說，蓮池潭周邊遍植荷花，有「泮水荷香」之稱，周邊有半屏山與龍虎塔倒映水中，是高雄著名觀光遊憩景點，觀光局持續創新充實蓮池潭的遊憩性，特別引進纜繩滑水，利用空中纜繩軌道，讓民眾享受乘風破浪的快感，兼具環保與安全，受到國內外旅客歡迎，今年1至3月觀光遊客人次就達130萬人次，較去年同期增加27萬人次。

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