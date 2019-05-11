基隆母親節幼兒健走 4500人小手拉大手同歡

2019-05-11 13:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕慶祝母親節，基隆市政府與幼兒教育學會合作舉辦「全市公私立幼兒園母親節幼兒健走」活動，小手拉大手，超過4500名親子一起健走2公里，小朋友還在終點對媽媽說「母親節快樂」，場面溫馨熱鬧。

健走活動今天在長庚醫院情人湖院區登場，共有62所幼兒園近2000名小朋友參加，加上阿公阿嬤、父母，參加人數超過4500人，創下歷年新高，活動開始前，基隆市長林右昌、立委蔡適應與在場大小朋友齊聲倒數，施放300顆空飄氣球，為健走揭開序幕。

林右昌說，市府在母親節前舉辦這場健走活動，希望讓所有小朋友跟爸爸媽媽阿公阿嬤，一起來參加，小朋友走完全程2公里，便可以得到一個獎牌，證明自己是最棒的小朋友。

帶著家中老小一同來參加健走的林媽媽表示，從幼兒園的通知單中得知這個訊息，小朋友走完全程還可以有「2KM完走獎牌」，非常難得，因此邀全家人一起來健走，看孫子掛上人生的第一面獎牌。

教育處代理處長陳淑貞表示，基隆市幼兒健走今年是第3年舉辦，選在母親節前夕邀請全市公私立幼兒園的幼兒一同參加，人數超乎預期，足見基隆家長對幼兒教育的重視，教育處也推出多項措施，包括大班幼兒作品展、兒童劇初體驗、幼兒閱讀與天文體驗等，提供基隆幼兒多元的舞台與機會，成就每一位孩子。

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