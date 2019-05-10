韓國瑜提自經區說帖 教部打臉：目前政策受惠的學校師生更多

2019-05-10 23:18

〔記者林曉雲／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜提出「自由貿易經濟特區」說帖，要中央允許外國大學來台設立分校、學位專班、專業學程，給高雄一個優先示範機會。但教育部今晚回應直接打臉韓國瑜，認為自經區須修正法律，恐曠日廢時，且外界對自經區的疑義多，目前推動的教育政策受惠的學校和師生更多更廣。

教育部高教司長朱俊彰表示，「自由貿易經濟特區特別條例（草案）」中的「教育創新」，雖然希望透過法規鬆綁，促成國內大學與國外優質大學合作，提升國際競爭力，但近年來教育部已推動「高等教育深耕」、「國內大學與外國大學合作辦理學位專班或專業學（課）程」等計畫，加速推動高教國際化。

朱俊彰也表示，教育部更將實驗教育延伸到大學階段，增加教育的自由度，同時也配合鬆綁學位授予法、國立大學校務基金設置條例等法規，營造高教自主發揮優勢的環境，目前教育部這些做法不僅所適用的學校和師生更多更廣，也無須再修正法律而曠日廢時，外界的疑義亦會比推動自經區少很多，效益更快可以看的到。

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