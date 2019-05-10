康乃馨好貴！ 今年全台最便宜的在「這裡」

2019-05-10 20:57

〔記者顏宏駿／彰化報導〕母親節應景花卉康乃馨今年創下歷史新高價，每把拍賣均價逾百元，市價一枝20元起跳，令人咋舌，但產地田尾鄉農會卻最平實的價格回饋給老客戶！他們掌握「大客戶」名單，多年保持固定價格、品質，不隨市場起舞，既保障農民收益，也保障消費者權益。

田尾鄉農會因應母親節康乃馨大單需求，10年前就成立類似「暢貨中心」的工作團隊，他們向產地花農直購康乃馨，由農會職員充當包裝員，這種「農會限定」單枝康乃馨，價格平穩，不隨市場起舞。

以今年康乃馨創下新高價為例，如果民眾到市面購買一枝起碼20元起跳，但田尾鄉農會價格依購買的數量，維持在13至16元，號稱「全台最低價」，但農會強調，他們供應的是「大批量」，小量、零買還是要到切花店。

田尾農會總幹事楊春枝說，農會等於扮演「市場機制」的角色，主要著眼於解決市場「大單需求」，這些大單主要為學校、郵局、銀行、公司集團，這些機關團體每年固定送康乃馨給學生、客戶、員工等，因為每年有固定需求，就成為農會的大單客戶。

楊春枝說，農會可以事先掌握今年的需求量，以保障收購價格委由農民種植，多年下來與農民建立合作默契，有點像「契作模作」，農會只要騰出空間，做好集貨、包裝、送貨的工作。

楊春枝指出，在市場拍賣行情低迷時，農會可以給農民「相對」較高的收購價格，但當拍賣行情創新高時，農會仍維持過去的收購價格，不會讓消費者吃虧，「這才是健康的市場」。

楊春枝強調，不管拍賣市場如何變化，農會給農民、消費者的價格都沒變，農會充其量只是幫雙方解決「需求」和「銷貨」的問題。

楊春枝說，康乃馨拍賣市況年年有別，肇因於農民大都只能依「去年行情」來決定是否續種，如果去年市況差，今年就不會續種。她表示，去年市場爆大量，不少農民慘賠收場，今年種康乃馨的人少，就出現天價。真正健康的市場應該是「不投機」，產與銷都能透明，價格自然平穩。

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