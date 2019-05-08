種植面積減少 康乃馨價格創22年同期新高

2019-05-08 18:43

〔記者蔡思培／台北報導〕母親節即將到來，不少人都會買康乃馨送家人。「農產品批發市場交易行情站」指出，今年母親節前康乃馨一把（10支）的價格達112．1元，創22年來同期新高。台北花卉產銷股份有限公司指出，這是受種植面積減少、環境氣候變化等因素影響。

台北花卉產銷股份有限公司企劃室主任林宏彥表示，一枝康乃馨今天的拍賣價格在10到13元，不過去年同期的拍賣價格只有2到3元。康乃馨今年跟去年同期價格落差大，是因為去年價格真的太差，加上受種植面積減少、環境氣候變化影響、讓今年康乃馨到貨量減少、價格上漲。

林宏彥也說，有些媒體以康乃馨價格質疑花變貴，但這樣的價格對農民而言並不算暴利。農民需要花4、5個月時間的栽種，還要進行噴藥、撒肥料、採收等作業，且康乃馨也只有母親節這幾天能賣而已。

台北花木批發市場則表示，康乃馨可分成切花與盆花，前者已經被剪下、可做成捧花、花束，後者則是連土帶根直接放在盆栽裡面。康乃馨切花因為節慶需求、壽命較短、且較可能被炒作，價格也容易有落差。相較之下，盆花的價格較穩定，今年與去年都差不多。

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