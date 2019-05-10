靜宜大學食品系成果展 在地食材研發高齡養生食品

2019-05-10 09:18

〔記者張軒哲／台中報導〕靜宜大學「食品營養學系」成果展登場，食品組與營養組學生透過「加工食品創意競賽」、「畢業專題」及「營養諮詢與闖關」等活動，呈現30組以在地特色食材，所研發的高齡及創意養生食品，獲得與會者及廠商高度肯定。今年邀請國立苑裡、弘文、竹南等五所高中，約180位學生共襄盛舉，體驗一日大學生活！

食品營養學系主任鍾雲琴說，「強化基礎與應用課程、連結理論及實務，以培育兼備食品與營養專業人才」是該系的特色！期望透過成果展及競賽，學生能呈現四年所學及實務創意，順利銜接升學或就業。

竹筍是高纖維、低熱量的健康食材，並含蛋白質、維生素、鈣、磷、鐵等營養素，種植無須施用農藥，是值得推廣的食材。雖然「竹筍加工產業」曾是台灣興盛產業，但隨飲食方式逐漸改變，長期缺乏創新產品，以致相關產品銷售量大減，無法吸引年輕族群。

食品組學生研發「漬戀．筍」竹筍新產品，選用竹山的麻竹加工筍，不僅口感脆嫩、即開即食，特別使用調配的香草植物醋進行醃漬，有年輕族群喜歡的酸甜味道，還能常溫保存。希望創新的竹筍加工產品，能協助產地推展新興市場。

不少人喜歡「醬筍」，但傳統醃漬過程需添加大量的鹽，不符養生概念。食品組學生研發「無鹽也綿綿醬筍」，以竹山盛產的「麻竹筍」為原料，不加盬，使用天然酵素水解方式，不僅縮短醃漬時間，也能軟化竹筍內部組織，入口即化，適合銀髮族食用。也可依喜好，加入梅汁、鳳梨汁、檸檬汁等多樣醬汁！

高齡化社會來臨，為照顧高齡者的健康及營養飲食，營養組學生研發「危肌四伏、奇雞再現」高蛋白調理餐包，只要搭配白飯，即可滿足一餐營養所需。目前有「義式紅醬鮮蔬燉雞」、「台式特製麻香燉雞」、「粉紅麴香燉雞」及「蠔氣香選燉雞」等四種餐包，適合牙口不佳、體內蛋白質流失快、吸收差的高齡者，大眾亦可食用。餐包無食品添加物，採冷凍保存，可延長賞味期限，也能完整保存食物營養。烹調只需透過微波或電鍋，省去繁瑣步驟，輕鬆獲得營養與健康。

營養組學生在社區營養衛教時，觀察長輩偏愛「高醣高脂」的飲食，為此，學生設計「寶島美食會社」桌遊，透過遊戲，介紹台灣傳統美食，也傳遞營養知識，讓長輩動手也動腦，寓教於樂！學生也特別製作大尺寸卡牌、附加美食圖片，並以顏色區分地區，即使不懂文字，有人協助，長輩也能暢遊桌遊世界！

國人喝茶比例高，食品組學生也研發「益抹紅」蔗香奶茶，讓乳酸菌能存活茶飲中，喝奶茶也能補充益生菌，還有樹葡萄香腸、火龍果乳酸菌發酵果凝、益生菌冰淇淋、米榖粉膨發爆餅等創意養生產品。

國立苑高吳紳酉表示，參與食營系一日大學生，最喜歡成果展「益生菌冰淇淋」，從海報分析內容，瞭解營養成分，是很棒的體驗。

因對食品營養有興趣而參加活動的國立苑高王立辰說，參與成果展後，體會到大學多元的學習，也發現食品可以好吃又健康。

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