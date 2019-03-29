高市抽驗清明及兒童休閒食品 113件全部合格

2019-03-29 23:33

〔記者方志賢／高雄報導〕清明節及兒童節將屆，高市府衛生局轄內傳統市場、春捲攤商、大賣場及超市等販售場所，抽驗清明節應節及祭祀食品及兒童休閒食品共計113件，檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，檢驗清明節應節及祭祀食品（含潤餅皮22件、豆干13件、花生粉10件、禽畜肉水產品12件、蛋品11件、烘焙製品11件、素食製品15件、高麗菜5件、豆芽菜3件）及兒童休閒食品11件（糖果、果乾、餅乾等），共計113件。

衛生局說，依檢體類別分檢驗防腐劑、殺菌劑、甜味劑、著色劑、黃麴毒素、動物用藥及農藥殘留等項，素食製品檢驗動物性成份及植物五辛成份，另針對潤餅皮加驗工業用漂白劑甲醛次硫酸氫鈉（俗稱吊白塊），檢驗結果均符合規定。

衛生局表示，「吊白塊」屬工業用漂白劑因有致癌風險各國都禁止添加於食品中，亦為環保署毒物及化學物質局公告列管具食安疑慮之毒化物，若食用含吊白塊的食品，會引起過敏、腸道刺激等不良反應，輕者頭暈、咳嗽、嘔吐、上腹疼痛，重者會出現呼吸困難、昏迷、休克，甚至死亡。

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