下週國中會考 埔里陳綢阿嬤贈粽為在地學子祈福包高中

2019-05-10 08:26

〔記者佟振國／南投報導〕下週六、日就是國中會考，各校國三同學進行最後衝刺，為讓考生信心滿滿參加會考，埔里陳綢阿嬤特別為埔里國中考生準備了粽子，校方也送上包子和蛋糕，祝福同學「包高中」，順利通過會考，進入心目中理想的高中職就讀。

俗話說「七分努力，三分運氣」，距離國中會考只剩1個星期，祈求考運好，也是許多家長、學子考前都會做的事情，趁著連日陰雨暫歇，埔里國中一早即為全校385位應屆考生舉行會考祈福，埔里良顯堂社福基金會陳綢少年家園創辦人陳綢阿嬤，親自帶著她與義工包的粽子到校，為同學獻上祝福，學校、家長會也準備了包子、蛋糕，三大吉祥物合體，就是要同學「包高中」。

陳綢阿嬤表示，國中會考期間，特別誠心誦念文昌帝君的經文，祝福考生日日平安年年好，步步高升，希望同學帶著滿滿自信上戰場，為自己拚下最佳成績。

校長脈樹．塔給鹿敦指出，為能讓大考在即的同學安定心神，日前則是帶著同學到埔里孔子廟祭孔，師長們也特地到魚池孔明廟為同學祈福，更感謝陳綢阿嬤連續多年在會考前夕給在地學子勉勵與祝福，也希望同學在18、19日的考試不要緊張，帶著滿滿的祝福、信心，用平常心面對考試，一定能心想事成。

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