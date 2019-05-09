《Bra太子》明台南首映 從南部出發再創台灣電影機會

2019-05-09 23:05

〔記者王俊忠／台南報導〕從事高端塑膠成型的原虹企業女董座楊春娥，投資打造台灣國片《Bra太子》，全片在台南地區拍攝完成，除了知名影帝太保、屈中恆、高捷3大戲精，該片動員600名在地民眾當演員，投資連宣傳逾5千萬元，5月10日在台南首映，因為國片景氣低迷，盼從南台灣開始、再給台灣電影機會，請國人多進電影院觀看支持。

導演吳震亞、總製片田宗玄透露，片中飾演黑道老大兒子的主角想設計女性貼身衣物《Bra太子》，這不可能的任務如何挑戰？過程會遇到什麼困難，請觀眾趁母親節檔期進戲院一探究竟？

楊春娥為支持國片、於2017年成立丙午駒電影，投資製作這部台味片，電影選在5月10日母親節檔期於台南首映，是感念母親與回饋台南家鄉，也希望政府大力支持、協助影視產業發展，不要讓國片沒落下去。

這部堪稱台南片的國片屬於黑色喜劇，是一部充滿幽默台味的幫派電影，探討親情、愛情與友情，情節刻劃相當動人，包括金馬金鐘雙料得主太保、金鐘影帝屈中恆、黑幫專業戶高捷攜手演出，男主角由新生代優質男星詹博翔擔綱，是詹繼《舞鬥》後再出任男主角，展現更上層樓演技。

南市長黃偉哲、市府文化局長葉澤山、前立委高思博夫人周韻采及多位市議員、區長、警分局長都到場觀禮支持，黃偉哲表示會請文化局全力支持在地影視產業的推動。高捷帶領劇中主要演員逐一亮相，希望國人多支持國片，高思博特別於10日晚間在真善美戲院包場力挺。

田宗玄表示，《Bra太子》成為台南大專影視科系學生合作平台，訓練很多影視拍攝人才，業者在南市東區已成立後製中心，未來在南部拍片不必再送到北部後製，希望打造南台灣影視基地，讓南台灣不再是影視產業沙漠。

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