農民不用再苦等！農委會今年倒入無人機勘災速度快7天

2019-05-09 15:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會導入農業科技防災到加速勘災，農委會副主委陳駿季今天表示，今年將首度加入無人機勘災，可大幅加快勘災速度，預計最快縮短7天時間。而目前進入梅雨季節，農糧署也提醒稻米、葡萄、芒果、荔枝等作物掌握時間收穫、將強病蟲害防治。

農委會今天舉行記者會說明「汛期防災整備」工作，陳駿季指出，因應近年氣候變遷、劇烈天候變化，農委會將善用通訊、大數據、AI、無人機等農業科技進行防災。

農糧署表示，過去因為基層人力有限，災後勘災通常需要10幾天的時間，陳駿季指出，為了縮短災後勘災流程，讓農民快速復原生產，也可以加快領取救助金的速度，使用無人機最快可以減少7天的作業時間，主要採用公私協力方式進行，以開口契約方式，由民間UAV無人機公司執行。

陳駿季表示，無人機UAV的勘災需要有2個關鍵技術，照相和判識推估受損情形，目前可以判讀的作物有12種，包含水稻、香蕉、鳳梨，以水稻來說，水稻倒伏就現在已經可以用AI技術判識受損面積，今年會以人力現勘和無人機輔助，目前已經有嘉義和花蓮縣政府表示合作意願。

在防災部分，陳駿季指出，農委會結合國家災防科技中心，氣象局，天氣風險公司，建立農業防災體系，公私協力掌握氣象資訊，農業氣象需要的氣象資訊，包含日照量土壤溫度，目前完成130個農業專屬氣象站，密度越高，預測精準度越高，提供個作57個作物生產區客製化氣象預報，每年目標增加10個。

「提供客製化災害預報。」陳駿季說，去年年初開始農委會製播農業氣象影音，提醒農民做好準備；運用歷史大數據分析，依照氣象局颱風9大路徑分類及作物產區，以圖卡方式標示災害警戒區，作物品項及個別防災作為，製作災害風險地圖。

陳駿季指出，今年4月底完成抽檢一級列管的閘門、農業排水系統和埤塘，並舉行防災應變演練，目前全台有127台移動抽水機可以調度，河川野溪土石清流執行130.96萬立方公尺清淤；協助地方政府落實土石流防災整備，清查警戒區保全對象列冊，林務局也有防汛整備。

通知訊息方面，陳駿季表示，農委會建立更有效的通知農民方法，包含農作物災害早期預警推撥系統，LINE官方帳號也有土石流防災資訊網，土石流警戒細胞廣播可以在短時間大量傳送土石流資訊訊息到警界發布範圍民眾手機。

因應目前進入梅雨季節，農糧署也提醒，國內一期作水稻，由高屏地區往北將陸續進入收穫期，已成熟的稻田及早利用放晴時進行收穫，尚未達收穫期者，請農友在豪雨過後儘速排乾田間積水並加強病蟲害防治。

另外，農糧署表示，葡萄、芒果、荔枝等果品陸續進入收穫階段，倘逢連續陰雨天氣，建議農友加強清園並注意各種病蟲害的密度，避免錯過防治時機，柑桔類作物應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。

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